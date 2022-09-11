المصريون يحتفلون برأس السنة القبطية.. أهدت البشرية أقدم تقويم (فيديو)

يحتفل المصريون اليوم برأس السنة المصرية، التي تتوافق مع بداية السنة القبطية، ويعتمد التقويم القبطي بشكل أساسي على التقويم المصري القديم، الذي يُطلق عليه «التقويم النجمي».

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأقدم في التاريخ.. المصريون يحتفلون برأس السنة المصرية»، فمنذ عام 6255 قبل الميلاد، أهدى المصري القديم للعالم أقدم تقويم عرفته البشرية.

وتابع التقرير، أنّ مصر تحتفل بالتقويم يوم الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، حيث استطاع كهنة مصر القديمة ابتكار تقويم في منتهى الدقة وربطوه بالنجوم، إذ إنّه في الوقت الذي كان فيه حساب الشهور والسنين لغزا، ابتكر المصري القديم السنة النجمية لقياس الزمن.

السنة المصرية مؤشر لقدوم الفيضانات

وأضاف التقرير: «تعتبر السنة المصرية مؤشرا لقدوم الفيضان، حيث لاحظ المصري القديم أنّ الفيضان ظاهرة سنوية تتكرر بانتظام، وأنّ نجمة الشعرة اليمانية تظهر في الآفاق مع شروق الشمس في نفس اليوم الذي يصل فيه الفيضان إلى مدينة منف عاصمة مصر القديمة وقتها».

اكتشاف التقويم على جدران المعابد المصرية

وأتمّ التقرير: «على أساس هذا التقويم رتّب المصريون العمليات الزراعية بعد احتساب السنة بـ365 يوما وتقسيمها إلى 12 شهرا، والشهر إلى 30 يوما، مقسما إلى 3 أسابيع، لكل أسبوع 10 يوم، وأيضا قسموا اليوم إلى ساعات، وبذلك يكون المصريون القدماء هم أصحاب أول وأقدم تقويم عرفه العالم وجرى اكتشافه على جدران المعابد في مصر القديمة.