بدء تقويم العام الدراسي الجديد 1445 بالسعودية.. اعرف تفاصيل الثلاثة فصول

بدأ اليوم الأحد، 4 صفر، تقويم العام الدراسي الجديد 1445 بالسعودية، وفق موقع وزارة التعليم بالمملكة، كما نشر التقويم المتوقع للفصول الدراسية الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد.

وفيما يلي، تقدم «الوطن» تقويم العام الدراسي الجديد 1445 بالسعودية، وفق المعلن من وزرة التعليم بالمملكة العربية في السطور القادمة:

تقويم العام الدراسي الجديد 1445 بالسعودية

أفادت وزارة التعليم بالمملكة، أن تقويم العام الدراسي الجديد 1445 بالسعودية يبدأ من اليوم الأحد 4 صفر، الموافق 20 أغسطي الجاري، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية اليوم الدراسي الخميس 2 من جمادى الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023.

ويعود الطلاب للبداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 من جمادى الأول 1445، الذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وينتهي في الخميس 12 شعبان 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث، يوم الأحد 22 شعبان 1445، الذي يوافق 3 مارس 2024، وينتهي بنهاية اليوم الدراسي الاثنين 4 ذي الحجة 1445 الذي يوافق 10 يونيو 2024.

موعد إجازات المدارس 1445 في السعودية

ويحصل الطلاب بالسعودية على 10 إجازات رسمية متنوعة موزعة على الفصول الدراسية الثلاث، والتي جاءت كالآتي:

- إجازة اليوم الوطني، يوم 9 من ربيع أول الموافق 24 سبتمبر.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني الموافق 2 نوفمبر 2023.

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 2 من جمادي الأول الموافق 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.

وخلال الفصل الدراسي الثاني يحصل الطلاب على عطلات كالتالي:

- إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر الموافق 17 ديسمبر 2023

- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 يناير 2024

- عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024

- إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

آخر فصل دراسي في السعودية

وفي آخر فصل دراسي في السعودية، فالإجازات المتاحة ستكون:

إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.

إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.