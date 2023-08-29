وفد برلماني عراقي يزور أحد مراكز علاج ومكافحة الإدمان لنقل التجربة المصرية

زار وفد من البرلمان العراقي، أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق، والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي.

وتأتي زيارة وفد برلمان دولة العراق الشقيقة، عقب الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لبحث أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة.

وتضمنت زيارة الوفد، جولة تفقدية داخل المركز برفقة مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية.

كما أطلع الوفد، على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن «16023» وشاهدها أكثر من 186 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية.

وأشاد وفد برلمان دولة العراق بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وخدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية مجانا وفي سرية تامة، وأن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي، معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة.