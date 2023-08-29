«تعليم المنصورة» تفتتح معرضا لبيع المستلزمات المدرسية.. تخفيضات تصل 35%

افتتحت مديرية التربية والتعليم في المنصورة بالدقهلية معرض ناصر الخيري لبيع المستلزمات المدرسية لكل المراحل والأعمار وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم.

افتتاح معرض ناصر الخيري في المنصورة

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أن معرض ناصر الخيري هو معرض تابع لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وهو إحدى سلاسل مبادرات ناصر الخيرية لبيع الزي المدرسي والمستلزمات والأدوات المدرسية بجودة عالية وبأقل الأسعار وجرى افتتاح المعرض في مدينة طلخا والسنبلاوين والمنصورة بمشاركة مجتمعية.

وأوضح «شعبان»، أن المعرض سيظل مفتوحا لمدة 10 أيام حتى لا نرغم التجار على عرض منتجاتهم وبالتالي قد يؤدي بالسلب ويحتكرون البضائع داخل المعرض أو ارتفاع الأسعار، في المقابل يوجد الكثير من التجار الذي يريدون الانضمام للمعرض الخيري التابع للمديرية والهدف هو منع الاحتكار بين التجار ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

أسعار المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بالمنصورة

وقال علي إسلام محمد، أحد أصحاب محلات لبيع المستلزمات المدرسية بالمنصورة، إنه يتم بيع أدوات مدرسية بجودة عالية وبأقل الأسعار، وبـ 500 جنيه فقط يستطيع ولي الأمر شراء كل المستلزمات المدرسية المطلوبة.

وأوضح أن الأسعار تأتي على النحو التالي.

- أسعار اللانش بوكس تبدأ من 30 جنيها وحتى 55 جنيها.

- أسعار الزمزمية من 20 و25 حتى 40 إلى 45 جنيها حسب النوع والجودة.

- سعر دستة الكشاكيل تبلغ أسعارها إلى 90 جنيها التي تتضمن 20 كراسة 28 ورقة، و40 ورقة الدستة 110 جنيهات.

- أقلام الرصاص من 30 حتى 40 جنيها والجاف نفس السعر.

- تصل سعر علبة الألوان من 10 حتى 20 جنيها.

- أسعار الحقائب المدرسية تتراوح من 100 حتى 185 جنيها.

خصومات تصل إلى 35% على الزي المدرسي

وأضاف طارق هلال، أحد تجار الزي المدرسي بالدقهلية، أن الأسعار مناسبة وفي متناول أيادي الجميع وتصل الخصومات إلى 35%، وتبدأ أسعار الملابس المخصصة للمدارس في المرحلة الابتدائية من 55 جنيها وتزيد حتى المرحلة الثانوية التي تبدأ من 65 وحتى 75 إلى 85 جنيها والبدل المدرسية هي أعلى سعر وتبلغ 170 جنيها.