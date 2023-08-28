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تنظيم معرض ملابس مجاني لـ500 أسرة من الأولى بالرعاية بكفر الشيخ (صور)

كتب:

مصطفى عنز
01:08 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
جانب من المعرض

جانب من المعرض

نظمت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجانا بقرية إسحاقة والقرى والعزبة المستفيدة قرية إسحاقة وقرية المرابعين وقرية قراجة وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبة الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه يتم توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مؤكدةً أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

استفادة 500 أسرة من المعرض

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّه تم تنظيم معرض ملابس مجانا، لاستفادة 500 أسرة، بقرية إسحاقة، مشيراً إلى أنّ القرى والعزب المستفيدة من المعرض المجاني، قرية إسحاقة وقرية المرابعين وقرية قراجة وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبة الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم.

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