عشرات القتلى وخسائر بالمليارات.. ماذا حدث في هاواي الأمريكية؟

تسببت حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية في وفاة العشرات من الأشخاص، وأجبرت الآلاف من السكان على ترك منازلهم، وأدت إلى تدمير مدينة سياحية بالكامل.

حرائق الغابات في جزر هاواي

وصل عدد الضحايا في حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى ما لا يقل عن 93 شخصًا، وفقًا للسلطات في جزيرة ماوي التي أعلنت ذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ويعتبر هذا العدد من الضحايا الأعلى في حوادث الحرائق في الولايات المتحدة لأكثر من قرن، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

ذكرت السلطات أن عدد القتلى في حرائق الغابات قد يزيد، حيث تقوم فرق البحث بتفتيش أنقاض بلدة لاهاينا الساحلية التي تعرضت للدمار الشامل، وتستخدم الفرق الكلاب المدربة للمساعدة في عمليات البحث.

وألقت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على آثار الدمار في مدينة لاهاينا التاريخية من خلال نشر صور قبل وبعد الحرائق، وقد تضرر حوالي 1900 مبنى بشكل جزئي وهناك أماكن تم تدميرها بالكامل، وفقًا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية، وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الحرائق في المنطقة.

تكلفة إعادة بناء مدينة لاهينا بالمليارات

وذكرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أن تكلفة إعادة بناء مدينة لاهاينا من المتوقع أن تصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار، نظرًا للأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني واحتراق أكثر من 2100 فدان.

وأعرب جوش جرين، حاكم هاواي، عن صدمته من حجم الحريق الذي أثر على مدينة لاهاينا، قائلاً: «لم نشهد من قبل حريقًا بهذا الحجم يؤثر على مدينة بالكامل»، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن عدد القتلى سيستمر في الارتفاع مع اكتشاف المزيد من الضحايا.

وأفاد جون بليتير، رئيس شرطة ماوي، بأن البحث لا يزال قيد التقدم وأن الكلاب المدربة لم تمشط سوى 3% فقط من منطقة البحث.

وتسببت الحرائق أيضًا في اندلاع حرائق في أجزاء من جزيرة هاواي، ونحو 271 بناية تضررت أو دمرت جراء الحراق، بحسب تقارير رسمية من دورية الطيران المدني الأمريكية وإدارة إطفاء ماوي.

كيف انتشرت الحرائق في هاواي؟

وفي مؤتمر صحفي، أكد براد فدينتورا، رئيس مكافحة الحرائق في مقاطعة ماوي، أن الحرائق بدأت بعد منتصف الثلاثاء الماضي وتفاقمت بسبب الرياح القوية، مشيرًأ إلى أن أول حريق اندلع في منطقة ماكاوا بجزيرة ماوي وتسبب في احتراق حوالي 675 فدانًا.

وفي حوالي الساعة 11 صباحًا، بدأ حريق آخر في لاهاينا وبدأ بسرعة في تدمير المدينة التاريخية، وذلك بفعل الرياح القوية التي وصلت إلى 60 ميلًا في الساعة.

وقرابة الظهر، اندلع حريق ثالث في كولا بماوي، ما أدى إلى إخلاء المناطق السكنية القريبة.

وفي حادث منفصل، اندلع حريق رابع في حوالي الساعة 6 مساءً على طريق بوليهو في منطقة «سنترال فالي»، حيث تم حرق عدة مئات من الأفدنة.

وتضررت مدينة لاهاينا بشدة، وهي تقع في غرب ماوي وتضم حوالي 13 ألف نسمة، وصرحت حاكمة ولاية هاواي، سيلفيا لوك، بأن المدينة قد دمرت وأنها تغيرت إلى الأبد.

أسباب الحرائق؟

حتى الآن، لا يزال سبب اندلاع حرائق الغابات في هاواي غير واضح، ووفقًا لكينيث هارا، قائد الحرس الوطني في هاواي، قال إنهم لا يعرفون بالضبط ما الذي أشعل الحرائق، ولكن هناك ثلاثة عوامل تزيد من خطر انتشارها، وهي الجفاف وانخفاض الرطوبة والرياح القوية، حسبما نقلته وكالة رويترز.

وتشير واشنطن بوست إلى أن الرياح القوية الناجمة عن العواصف التي يسببها إعصار «دورا» المجاور يمكن أن تساهم في انتشار حرائق الغابات، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80 ميلا في الساعة.

ونقلت رويترز، عن مسئولين قولهم إن الرياح الناجمة عن إعصار «دورا» الذي يتواجد جنوب غرب جزر هاواي في المحيط الهادئ، تسببت في اشتعال النيران في جميع أنحاء الولاية، وأن نظام الضغط المنخفض قرب اليابان زاد من قوة الرياح العاتية.