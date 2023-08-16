البيت الأبيض: بايدن يزور هاواي الاثنين المقبل لتفقد خسائر حرائق الغابات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران هاواي يوم الاثنين المقبل؛ لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت منتجع لاهاينا.

ارتفاع قتلى حرائق الغابات

وأضاف البيت الأبيض، في بيان أن بايدن سيلتقي مع أعضاء أولى فرق الاستجابة التي توجهت للمكان، وناجين بالإضافة إلى مسؤولين محليين واتحاديين بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان قد قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق الغابات التي دمرت منتجعًا لأهاينا في جزيرة ماوي ارتفع إلى 101 يوم الثلاثاء، مضيفا لشبكة «سي.إن.إن»، أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على أربعة من القتلى.

خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من مئة عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها، و86 % من هذه المباني سكنية، كما تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.