عوض تاج الدين: بعض المسكنات تؤدي إلى حساسية بالجهاز التنفسي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن بعض الأدوية خصوصا المسكنات، قد تؤدى إلى حدوث حساسية بصفة عامة وحساسية الجهاز التنفسي بصفة خاصة.

أضاف عوض تاج الدين، فى فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» لتقديم مجموعة من النصائح للمواطنين الذين يعانون من فيروسات صدرية، تزامنا مع تغير الفصول المناخية، أن الله خلق قوة مناعية عجيبة لحماية الجهاز التنفسي، بدءا من الأنف «الجهاز التنفسي العلوي»، ثم الزور، والحنجرة، والشعب الهوائية، التى تحوي أهداب تطرد الأجسام الغريبة، قائلا: «عند الانتقال فجأة من الجو البارد جدا أو الساخن جدا والعكس، الهواء لا يستطيع التأقلم سريعا، وهو في طريقه لـ الجهاز التنفسي».

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fidsc.gov.eg%2Fvideos%2F630410832569651%2F&show_text=false&width=560&t=0

نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية

ووجه مستشار رئيس الجمهورية، عدة نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية، مناشدا المواطنين بوضع منديل على الفم والأنف عند حدوث عاصفة ترابية، أو لبس الكمامة للحماية من مشاكل الجو المتقلبة، كما نصح من لديه مشكلة بالجهاز التنفسي، بوضع منديل مبلل خفيف على الأنف، كما نصح بالبعد عن التدخين السلبي، ومن يجلسون مع المدخنين، مشيرا إلى أن تلوث الجو المحيط الأبخرة والمبيدات والمعطرات والمنظفات، تأثيرها سلبي على الجهاز التنفسي.