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ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت المسكنات والمضادات الحيوية يوميا؟

كتب:

آية أشرف
10:30 م | الخميس 24 أغسطس 2023
مخاطر المسكنات

مخاطر المسكنات

يلجأ العديد من الأشخاص من تناول المضادات الحيوية والمسكنات، عند الشعور بالألم، أو ببعض الأعراض الاعتيادية، مثل تقلصات البطن والمعدة، وأعراض البرد والأنفلونزا والسخونية، إذ يقرر العديد ابتلاع هذه  العقاقير حتى دون تشخيص أو استشارة طبيب، وبدون التفكير في المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها الأمر، وهو ما حذر منه الأطباء ومنظمة الصحة العالمية. 

ولمعرفة ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت المسكنات والمضادات الحيوية يوميا اضغط هنا.

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بقلم آية أشرف