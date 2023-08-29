«صاحبة السعادة» تستضيف ماجد الكدواني الاثنين والثلاثاء المقبلين

يحل النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربها إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

تفاصيل حلقة ماجد الكدواني في «صاحبة السعادة»

يتحدث ماجد الكدواني عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

برنامج «صاحبة السعادة» يعرض يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ويعرض علي قناة ‏«dmc» الحادية عشر مساءً.

ماجد الكدواني أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما

وحصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل عن دره في الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي، في حفل توزيع النسخة الثانية من جوائز مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، قائلا: «ألف شكر، ودائما نجمع في الفن والإبداع، وشكرا للشركة المتحدة على التنظيم، وأشرف زكي، وبوجه شكر خاصة لجمال عبد الحميد لأنه من المخرجين اللي شجعوني».