ماجد الكدواني: مهرجان القاهرة للدراما له معزة خاصة في قلبي

أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته البالغة بتكريمه من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، من فعاليات مهرجان العلمين، مشيرا إلى أنه يوجه الشكر لجميع القائمين على المهرجان، وبالأخص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الكدواني: سعيد بتكريمي في مهرجان القاهرة للدراما

وقال ماجد الكداوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يشكر الدكتور يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على اخيتاره للتكريم بالدورة الثانية للمهرجان، مؤكدا أن التكريم له معزة خاصة بقلبه، لأنه جاء من بيته وهو نقابة المهن التمثيلية، مشيرا إلى أنه يتشرف بتكريمه وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن، الذي قدموا العديد من الأعمال الدرامية ستعيش لمئات السنين.

تأثير الدراما المصرية

وعن احتفال مهرجان القاهرة للدراما، بمرور 60 عاما على الدراما المصرية، قال ماجد الكدواني: «الدراما المصرية قدمت العديد من الأعمال التي شكلت وعي الشعب المصري، ولا أنسى أن الجمهور كان يسأل بعضه أن تشاهد 7 وربع وهو ميعاد عرض مسلسل رأفت الهجان، وكانت الشوارع بتفضي في ميعاد عرضه».