سيمون تقدم 18 أغنية في وصلتها بمهرجان محكى القلعة

وضعت الفنانة سيمون 18 أغنية ضمن جدولها الغنائي المقرر تقديمه لجمهور محكى القلعة ضمن حفلها الغنائي المقرر إقامته، بعد قليل، على مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الليلة الرابعة من المهرجان.

أغاني سيمون في مهرجان القلعة

ستقدم سيمون خلال وصلتها أغنيات «تاني تاني، قاعدين سكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، في حاجة كده، آه لو تعرف، وطنش تعش، وهواك، والدنيا تروق، وتاكسي، وخاف مني، وبتكلم جد».

كما ستقدم أغنيات «مبقاش عندي خلق، وزراعة الفن، واسهر بقى لوحدك، ومش نظرة وابتسامة، وحلوة يا مصر»، على أن تنهي وصلتها الغنائية بتقديم أغنية «ميرسي».

يذكر أن حفل اليوم يجمع الفنانة سيمون بالفنان هشام عباس في ليلة لنجوم فترة التسعينيات.