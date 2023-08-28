سيمون تبدأ وصلتها الغنائية في محكى القلعة بـ«تاني»

بدأت منذ قليل، الفنانة سيمون، وصلتها الغنائية، ضمن فعاليات حفلها الغنائي على مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الليلة الرابعة من المهرجان على نغمات «في حاجة كده».

فقرة سيمون الغنائية

وتقدم سيمون خلال وصلتها أغنيات تاني تاني، قاعدين سكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، في حاجة كده، اه لو تعرف، وطنش تعش، وهواك، والدنيا تروق، وتاكسي، وخاف مني، وبتكلم جد.

كما تقدم أغنيات «مبقاش عندي خلق، وزراعة الفن، واسهر بقى لوحدك، ومش نظرة وابتسامة، وحلوة يا مصر، على ان تنهى وصلتها الغنائية بتقديم أغنية ميرسي».

حفل اليوم من مهرجان القلعة

يذكر أن الفنان هشام عباس، من المقرر أن يشدو اليوم، رفقة الفنانة سيمون، في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، إذ يقدم عباس خلال وصلته الغنائية اليوم أكثر من 14 أغنية من أهم الأغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل.