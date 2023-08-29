تدريب 300 طالب بجامعة الزقازيق على إسعاف الحالات الطارئة

اختتم فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالإسعافات الأولوية، وبرامج دعم الحياة، لـ300 طالب بجامعة الزقازيق، ضمن الفعاليات التي نظمها معسكر إعداد القادة السابع الذي حمل شعار شباب الجمهورية الجديدة.

التعامل مع عدد من الحالات الطبية الطارئة

تناول التدريب كيفية التعامل مع عدد من الحالات الطبية الطارئة، كالحروق، الكسور، الإغماء، والأزمات القلبية، كما تطرق التدريب إلى عمل محاكاة لعملية إنعاش قلب رئوي، لإنقاذ حياة مريض تعرض لتوقف بعضلة القلب.

برامج توعوية

تأتي تلك المشاركة ختاما لسلسلة من الحملات التوعوية بعدد من المدارس والكليات التي نظمها فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، التي تضمنت برامج توعوية إسعافية مناسبة لكل مرحلة تعليمية، تخللها شرح وافي لكيفية عمل المنظومة الإسعافية، وآلية طلب الإسعاف في المواقف الطبية الطارئة.

خلق مجتمع واع بالصحة

أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن المبادرات التوعوية لهيئة الإسعاف المصرية، تستهدف في المقام الأول خلق وعي مجتمعي بأهمية الثواني والدقائق الأولى في حالة الإصابة أو التعرض لطارئ طبي، وكيفية مجابهة ذلك عبر خطوات إسعافية بسيطة التي قد تمثل عاملاً فاصلاً في إنقاذ حياة المصاب و المريض.

الوصول لتحقيق مجتمع سليم صحيا

كما أوضح دكتور عمرو رشيد أن تلك المبادرات تأتي لتواكب جهود وزارة الصحة التي تستهدف الوصول لمجتمع سليم صحي وبدني عبر العديد من المبادرات والتي كان لطلبة المدارس نصيب وافر منها للكشف المبكر على أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، كما أكد أن تلك المبادرة تأتي كنتاج لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التي تطرق فيها لضرورة انخراط منظومة هيئة الإسعاف في العمل الأهلي التطوعي مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، التي امتدت حالياً لتشمل عددا من المدن الساحلية للحد من حالات الغرق بين المصطافين.