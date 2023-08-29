تحرير 405 محاضر تموينية للمخالفين في حملات على الأسواق بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية حررت 405 محاضر خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين، بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 181 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، و224 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

من جانبه، قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إن أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح قسم شبين الكوم ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف في كمية قدرها 21 شيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها في السوق السوداء، ومحضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بحوزته كمية قدرها 4 أطنان زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة لحيازته كمية قدرها 1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

محافظ المنوفية يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.