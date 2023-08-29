حملات مكبرة على «ابني بيتك» ومشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر

شن جهاز تنمية حدائق أكتوبر حملة رقابية مكبرة، تضمنت إدارات المرافق والصيانة بجهاز المدينة، ومعاونة شرطة التعمير وإدارة التعاقدات على المياه، لضبط الوصلات الخلسة لمياة الشرب، وغير المتعاقدين الذين يوصلون وصلات المياه، بالمخالفة لشروط التعاقد وأصحاب الوحدات المتعاقدة منذ أكثر من ستة أشهر، ولم تركب العدادات في مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي 247 عمارة و266 عمارة وإسكان دهشور والمنطقة الأولى بابني بيتك.

ضبط أكثر من 100 مخالفة لوصلات مياه غير قانونية

وكشف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان اليوم، أن الحملة الرقابية المكبرة من جهاز المدينة وبمعاونة شرطة التعمير، تمكنت من ضبط أكثر من 100 وصلة خلسة لمياه الشرب في وحدات سكنية ومولات تجارية، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة، لضبط الوصلات الخلسة للمخالفين لتقليل الفاقد من مياه الشرب، والحفاظ على شبكات المياه.

كما وجه بمواصلة الجهود في زيادة وتكثيف الحملات الرقابية من الإدارات المعنية والمختصة بالمرافق والصيانة ومعاونة شرطة التعمير وإدارات التعاقد بأكتوبر، بمواصلة تلك الجهود لتخفيض نسبة الفاقد، سواء على نتيجة التسريب والكسور في الشبكات، والتعدي على وصلات المياه، ويجب التصدي بكل حزم وقوة لمواجهة أي وصلات خلسة لشبكات المياه، وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه جرى التأكيد على المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى، في التعامل مع مرفق مهم وضروري، مثل مرفق مياه الشرب لضمان وصول وزيادة ضخ المياه بالمعدلات الطبيعية.

متابعة مستمرة للتصدي لوصلات المياه لتقليل الفاقد

أضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم استكمال تلك الحملات علي جميع مناطق المدينة الفترة المقبلة بشكل دوري أسبوعيا، لضبط منظومة المياه، وفي السياق يهيب جهاز المدينة بالمواطنين لتقنين أوضاعهم، والتعاقد فورا لمن لم يتعاقد وتركيب العدادات، وتفعيلها للمتعاقدين، الذين لم يقوموا بتركيب عدادات المياه.