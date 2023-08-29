غلق وتشميع 19 سنتر دروس خصوصية بـ6 مراكز في البحيرة

لليوم الثالث على التواصل، تشن الجهات الرقابية في البحيرة حملات مكبرة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وتوجيه ضربات قوية ضدها بيد من حديد، في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تشميع 19 مركز للدروس الخصوصية في البحيرة

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 19 مركزاً بعدد 6 مدن بالمحافظة على النحو التالي«4 مراكز بشبراخيت، 4 مركز كفر الدوار، و3 أبو حمص، و3 مركز دمنهور، و2 التحرير، و3 إيتاي البارود» ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التي جرى غلقها خلال 3 أيام 37 مركزاً.

تكثيف الحملات لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.

تأتي تلك الحملات بالاشتراك بين الإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في البحيرة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على استمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.