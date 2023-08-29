أكاديمية الفنون تعلن موعد غلق باب التقديم لمعاهدها

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة موعد للتسجيل لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بمعاهد الأكاديمية، وكذلك موعد إجراء الاختبارات تمهيدا لقبول دفعة جديدة في العام الدراسي 2023- 2024.

وقالت «جبارة» في تصريح خاص لـ«الوطن»: بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها لمرحلة البكالوريوس وما دون العليا، فقد سيتم غلق باب التسجيل في معاهد الأكاديمية يوم الخميس الموافق 31/8/2023 في تمام الساعة 12 مساء، موضحة أن اختبارات القبول لم تبدأ بعد ومن المرجح أن تكون في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية الفنون

وبدأ التقديم على أكاديمية الفنون من يوم 10 أغسطس 2023، بحد أدنى 55% لطلاب الثانوية العامة 2023، وكذلك طلاب الثانوية العامة من دفعتين سابقتين، والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وذلك عبر الموقع الالكتروني لأكاديمية على الإنترنت.

كما تتيح الأكاديمية الفرصة للطلاب في نظام التعليم الموازي (بمصروفات) ودون التقيد بشرط المجموع أي من مجموع 50% في الثانوية العامة.

معاهد أكاديمية الفنون

وتشمل معاهد أكاديمية الفنون: معهد الفنون المسرحية، معهد السينما، معهد الباليه، معهد الكونسيرفتوار، معهد الموسيقى العربية، معهد الفنون الشعبية، وتضم كل من هذه المعاهد مجموعة متنوعة من التخصصات.