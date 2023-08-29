قبل غلق باب التقديم.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف «مصر للطيران»

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، غلق باب التقديم على وظائف الضيافة الجوية، بعد غد الخميس، وذلك في منشور رسمي صادر عن الشركة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي شروط القبول في الضيافة الجوية، وفقا لإعلان شركة مصر للطيران.

شروط عامة لشغل الوظيفة

- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى، والعنوان مدون ببطاقة تحقيق الشخصية.

- أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا، أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

شروط خاصة للقبول بوظيفة مضيف ومضيفة جوية

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي لغات، أو مؤهل عالي مسبوق بثانوية عامة لغات، أو ثانوية عامة لغات.

- لا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يتجاوز 32 عاما.

- أن يكون المتقدم حاملا لإجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية، بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

كيفية التقديم لوظائف شركة مصر للطيران

أوضحت شركة مصر للطيران أنه يجرى تقديم الطلبات على موقع الشركة على شبكة الإنترنت، منوهة بأن آخر يوم للتقديم 31 أغسطس الجاري.

المستندات المطلوبة لإجراء الاختبار

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- السيرة الذاتية.

- المؤهل الدراسي وفقا لشروط شغل الوظيفة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- 2 صور فوتوغرافية مقاس 4×6.

- صورة إجازة الطيران سارية المفعول.

- طابع الشهيد دمغة وقدرها 105 قروش.

وأكدت أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة، ولن يجر الالتفات لأي طلبات تقدم بعد الميعاد المحدد، ويشترط أن يكون لمتقدم مستوفيا لكل الشروط الواردة، والمستندات المطلوبة.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة تسرى عليها أحكام عقد العمل، وما لم يرد به نص تسرى عليه، أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الشركة.