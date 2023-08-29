السجن 3 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة لآخر في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما يتضمن معاقبة شخص بالسجن 3 سنوات، إثر اتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضي، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت جهات التحقيق لـ«م.ع» 43 سنة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «أ.ح»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن وجه له ضربتين باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.