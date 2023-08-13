المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لآخر بالسلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لآخر في السلام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط «شومة» وإلزامهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان وأمانة سر عصام ترك.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة بضرب المجني عليه باستخدام سلاح ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص «شومة» بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، ما تسبب في بتر جزء من كف يديه وذلك حسب التقرير الطبي.

حدوث عاهة مستديمة

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته التي نتج عنها حدوث عاهة مستديمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص «شومة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.