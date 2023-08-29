بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدتان، بجروح مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، وغيرها من الإصابات، على خلفية خلافات نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

تفاصيل المشاجرة

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 6 مصابين بينهم سيدتين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة داخل قرية إسحاقة التابعة لدائرة المركز.

أسماء المصابين

على الفور انتقل الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، رفقة معاونيه إلى المستشفى والقرية للوقوف على طبيعة الأمر، حيث تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: «ج.ح.أ»، 25 سنة، بكدمات وجرح قطعي بالرأس، و«أ.أ.ع»، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إ.ع.ج»، 27 سنة، كدمات وسحجات بالوجه كما أُصيب «و.م.إ»، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ك.ع.ج»، 25 سنة، بكدمات وسحجات بالساق، و«ج.م.س»، 45 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس.

حرر محضرا بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.