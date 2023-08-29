تعيين 9 قيادات إدارية جديدة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتعيين قيادات جديدة بعدد من إدارات الجامعة، للعام الجامعي 2023 - 2024.

تعيين قيادات إدارية جديدة بجامعة كفر الشيخ

وجرى تعيين الدكتور محمد السعيد أبو والي، مديراً لمركز الوحدة بالجامعة والمشرف علي الموقع الإلكتروني للجامعة، والدكتور رياض يوسف نوفل، مديراً لوحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور طارق عطية السيد عبد الرحمن، مديراً للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، والدكتور أحمد سعد الحناوي، مديراً لوحدة المعامل والأجهزة بالجامعة، والدكتور رضا عبد المنصف أحمد إبراهيم، منسقاً للعلاقات الدولية بالجامعة.

كما جرى تعيين الدكتور عنتر نصر سالم البنا، مديراً للمعمل المركزي للدراسات البيئية بالجامعة، والدكتور السيد بلال عبد المطلب بلال، مديراً لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور عماد الدين ماهر حافظ، المشرف التنفيذي على محطة الرصد البيئي بالجامعة، والدكتورة إيناس جمعة علي بهجت، مدير مركز ربط الصناعة بالجامعة.

جامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهدا.