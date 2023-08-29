رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تعيين 9 قيادات إدارية جديدة بجامعة كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
10:26 ص | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتعيين قيادات جديدة بعدد من إدارات الجامعة، للعام الجامعي 2023 - 2024.

تعيين قيادات إدارية جديدة بجامعة كفر الشيخ

وجرى تعيين الدكتور محمد السعيد أبو والي، مديراً لمركز الوحدة بالجامعة والمشرف علي الموقع الإلكتروني للجامعة، والدكتور رياض يوسف نوفل، مديراً لوحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور طارق عطية السيد عبد الرحمن، مديراً للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، والدكتور أحمد سعد الحناوي، مديراً لوحدة المعامل والأجهزة بالجامعة، والدكتور رضا عبد المنصف أحمد إبراهيم، منسقاً للعلاقات الدولية بالجامعة.

كما جرى تعيين الدكتور عنتر نصر سالم البنا، مديراً للمعمل المركزي للدراسات البيئية بالجامعة، والدكتور السيد بلال عبد المطلب بلال، مديراً لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور عماد الدين ماهر حافظ، المشرف التنفيذي على محطة الرصد البيئي بالجامعة، والدكتورة إيناس جمعة علي بهجت، مدير مركز ربط الصناعة بالجامعة.

جامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ  جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهدا.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة كفر الشيخ: قفزنا 100 مركز في تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023

كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب جامعة كفر الشيخ.. تضم 15 قسما

جامعة كفر الشيخ تطلق برنامجا تدريبيا لطلاب كلية التجارة

رئيس جامعة كفر الشيخ: إنهاء أعمال الإنشاءات الجارية بأقرب وقت

نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 2023

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023.. الأوراق المطلوبة للتقديم
بقلم مصطفى عنز