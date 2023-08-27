القبض على متهم بإنهاء حياة شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على أحد المتهمين بقتل شاب بعيار ناري في مشاجرة نشبت بينهم في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد إصابة شاب يدعى «إسلام م»، في العشرينات من العمر، بطلق ناري، وشقيقه «محمود» بمنطقة العالي التابعة لقرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير.

مصرع شاب على يد جيرانه

ووجه اللواء هشام مروان بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع الشاب الأول متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرقبة، فيما نقل شقيقه الأصغر إلى مجمع الإسماعيلية مصابا بطلق ناري في قدمه.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء محمود مأمون وأحمد عوض الله، معاونو مباحث مركز أبوصوير، في تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وبمتابعة تحركاتهم ألقت القبض على المتهم الأول، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

خلافات سابقة وراء الواقعة

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه، تسببت في تجدد الخلاف بينهما يوم الواقعة، واستخدم فيها الطرف الثاني أسلحة نارية أودت بحياة المجني عليه.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المجني عليه في مشرحة المستشفى وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.