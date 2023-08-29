كل ما تريد معرفته عن مبادرة «مشروعك» المقدمة من وزارة التنمية المحلية

تقدم وزارة التنمية المحلية، تمويلات ميسرة للكثير من الفئات عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، بهدف القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال تمويل ميسر وبتسهيلات كبيرة.

تفاصيل التمويل الميسر «مشروعك»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، عن تفاصيل برنامج التمويل الميسر «مشروعك» الذي توفره وزارة التنمية المحلية لدعم أصحاب المشروعات، بفائدة تبدأ من 5%، ويكون العائد:

ـ متغير ويتوقف على حجم القرض

ـ يتوقف على طبيعة العميل جديد أم قائم

ـ يختلف بناء على طبيعة النشاط

ـ الأنشطة الزراعية والخدمية والإنتاجية وفي حالة مطابقة العميل لشروط مبادرة البنك المركزي

قيمة التمويل

أضاف أن الحد الأدنى للتمويل 25 ألف جنيه، والحد الأقصى يتوقف على طبيعة النشاط ودراسة الجدوى، أما عن طرق السداد، فتكون الحد الأقصى لفترة سداد 5 سنوات، كما توجد فترة سماح حتى 12 شهرا، ويكون نظام التمويل قروض بنكية، أو من خلال تمول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

شروط التمويل

تابعت وزارة التنمية المحلية، أن شروط التقديم علي التمويل هي:

ـ حسن السير والسلوك

ـ إيجابية الاستعلام الميداني والإنتمائي

ـ استكمال كل المستندات

ـ السن بين 21 إلى 60 عاما في تاريخ نهاية القرض