مسؤول سابق بحلف «ناتو»: الغزو الروسي لأوكرانيا كان مستبعدا

قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق بحلف الناتو، إن الغزو الروسي ضد أوكرانيا، شكل صدمة كبيرة لحلف الناتو، وقبل الصراع لم تكن العلاقات طيبة بين روسيا وبين الحلف.

علاقات طيبة مع روسيا

أضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» من بروكسل مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم عدم وجود علاقات طيبة مع روسيا، كانت الدول الأوروبية ودول الحلف، تستبعد أي عمل عسكري من جانب روسيا.

ولفت إلى أن الجميع كان يتوقع ألا تقدم روسيا على أي تصرف ساذج أو عدواني، كما حدث في عدوانها ضد أوكرانيا، بالتالي كان الغزو صدمة رأتها وواجهتها أوروبا بالكامل.

وأوضح أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ظهرت تساؤلات عن وجود حرب باردة، وعن هيكل الأمن في حلف الناتو بعد اللجوء للقوة لحل النزاعات، حتى أن الاتحاد الأوروبي أيضا أشار إلى تصرف روسيا بأنه غير مقبول.