خالد عكاشة لـ«الشاهد»: عام 2013 خط فاصل للقضاء على الإرهاب في مصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث خلال الخمسين عاما الأخيرة من النهج العنيف للجماعات الإرهابية التي حدثت في مصر لم تكن بمعزل عن بقية الدول العربية، لكن مصر كانت دائما هي المركز لأنها كانت مستهدفة طوال الوقت.

خطورة الجماعات الإرهابية

وأضاف عكاشة خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجماعات في مصر كانت شديدة التأثير والتأثر، إذ خرجت من مصر جماعات متطرفة، وجماعات أخرى ذهبت إلى أفغانستان وعادة تحمل السلاح والقنابل.

إصرار مصري على محاربة الإرهاب

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر الآن مصرة بكل طاقتها وأجهزتها على محاربة الإرهاب، بل كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي محاربة «بنية الإرهاب»، وشهد عام 2013 خطا فاصلا للحرب على الإرهاب، بعد اتخاذ الرئيس السيسي قرارا استراتيجيا للقضاء على الإرهاب.