مصطفى شوقي عن غنائه لأول مرة في مهرجان القلعة: شرف كبير

أعرب الفنان مصطفى شوقي عن سعادته البالغة لمشاركته للمرة الأولى بالغناء في مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء الذي تستضيفه قلعة صلاح الدين حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

مصطفى شوقي يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان القلعة

قال شوقي لـ«الوطن»، إن مشاركته في مهرجان القلعة يعد شرفا كبيرا له خاصة أنها المرة الأولى التي يقف فيها على خشبة المسرح الذي استضاف النجوم المصريين والعرب، مشيرا إلى أنه جهز مجموعة كبيرة من أغنياته التي يشدو بها للمرة الأولى في الحفل منها ملطشة القلوب، وضارب عليوي، بومبا، رموا طوبتي، يا سمرا وغيرها.

ويجمع الحفل، الفنان مصطفى شوقي مع أحمد جمال الذي من المقرر أن يقدم في الحفل عددا من أعماله الخاصة؛ منها اضحكي، خطير، أنا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها.

يذكر أن المهرجان انطلق من خمسة أيام، وشارك في تلك الحفلات عدد من نجوم الغناء المصري والعربي أمثال هاني شاكر وهشام عباس وسيمون ومدحت صالح.