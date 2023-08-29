أوكرانيا تجلي الأطفال من 5 أماكن

تعمل أوكرانيا على إجلاء أطفال 5 بلدات فيها في الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا، التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

سبب الإجلاء

وأوضحت وزارة الإدماج الأوكرانية في بيان لها اليوم، أن الإجلاء جاء في المناطق المذكورة بسبب الوضع الأمني الصعب، والقصف المستمر من روسيا على هذه المناطق.

بيان عبر تليجرام

وذكرت في بيانها عبر تليجرام: «سيتم إجلاء 54 طفلا و67 شخصا يرافقونهم بشكل إلزامي»، في الوقت الذي تعمل أوكرانيا على تنفيذ هجوم مضاد منذ يونيو بعد الحصول على أسلحة غربية وبناء وحدات هجومية، لكن لم تقم القوات بهجوم قوي بسبب القصف الروسي القوي.

تعليق الناطق العسكري

قال الناطق العسكري أندريه كوفاليوف، إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوريجيا التي تقول موسكو إنها جزء من روسيا، متابعا: «القوات الأوكرانية حققت تقدما في اتجاه نوفودانيليفكا إلى فيربوف».

صد الهجوم الروسي

أشار إلى أن قوات بلاده تعمل على صد القوات الروسية، التي تستخدم المدفعية، مشيرا إلى أن قوات روسيا لا تتواجد بشكل كبير في منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، دنيس بوشيلين الثلاثاء.

محاولة تجريب روسيا

يأتي الصد الأوكراني، بالتزامن مع تجريب روسيا تصنيع طائرة ركاب محلية الصنع في ظل العقوبات المفروض عليها من قبل الدول الغربية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.