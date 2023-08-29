الجيش الروسي يدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخائر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تدمير قطار عسكري أوكراني يحمل ذخيرة مدفعية في طريقه إلى دونيتسك بواسطة هجوم صاروخي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ووفقًا لتقارير وكالة تاس الروسية للأنباء، قامت وزارة الدفاع الروسية بنشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني.

#UkraineRussianWar

Place: Dorozhnie

Date: ~ 29.08.2023

Coordinates: 48.421705, 37.222618

Description: The Russian Armed Forces destroyed a Ukrainian train with ammunition with artillery fire.



id: 29082023.1052 pic.twitter.com/eoO94VzMXn — Military Summary (@MilitarySummary) August 29, 2023

استهداف القطار وقت وصولوا

وأفادت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية بوصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ، كما تم توجيه إحداثيات الهدف فورًا إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة دقيقة على الهدف.

وبعد تدمير القطار، جرى تدمير العربات التي تحمل ذخائر المدفعية، وأيضًا تم القضاء على حوالي 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير حوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية.

روسيا تدمر قطار أوكراني

وقبل 8 أيام، أعلنت روسيا أيضًا تدمير قطار أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا.

ووفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، تمت هجمات وحدات الصواريخ التابعة للمجموعة على محطة ميجيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا.

وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أستافيف أن وحدات الصواريخ التابعة لمجموعة قوات الجنوب قامت بشن هجوم على محطة تفريغ ميجيفايا على محور أفدييفكا، مما أسفر عن تدمير 3 عربات قطار محملة بالذخائر و10 مركبات، وتصفية عدد كبير من قوات أوكرانية.