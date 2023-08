الجيش الروسي يدمر قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخائر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تدمير قطار عسكري أوكراني يحمل ذخيرة مدفعية في طريقه إلى دونيتسك بواسطة هجوم صاروخي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ووفقًا لتقارير وكالة تاس الروسية للأنباء، قامت وزارة الدفاع الروسية بنشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني.

Place: Dorozhnie

Date: ~ 29.08.2023

Coordinates: 48.421705, 37.222618

Description: The Russian Armed Forces destroyed a Ukrainian train with ammunition with artillery fire.



