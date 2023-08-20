«القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت مستودعًا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «تم تدمير مستودع للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان: «على اتجاه كوبيانسك، تمكنت ضربات الجيش ونيران المدفعية والأعمال النشطة لقوات مجموعة (الغرب) من صد ست هجمات أوكرانية بنجاح في مناطق أولشانا وسينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في لوجانسك».

خسائر أوكرانيا بلغت نحو 60 جنديًا

وبلغت خسائر أوكرانيا نحو 60 جنديًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث سيارات، ومدفع «جفوزديكا»، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز «دي-30».