الكرملين: جار تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الروسية الصينية

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ لوضع جدول زمني للاتصالات الثنائية بين روسيا والصين، ونقدم مزيدًا من التفاصيل بخصوص أي أحداث محددة ومواعيدها في الوقت المناسب، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

بوتين يستعد لزيارة الصين

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردًا على سؤال عن تقرير لبلومبرج يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لزيارة الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر المقبل، وأنه يجري تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الثنائية الروسية الصينية على مستويات مختلفة.