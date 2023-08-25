«الكرملين» يكشف سر عدم حضور بوتين قمة العشرين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس لديه أي خطط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

غياب الرئيس الروسي عن قمة مجموعة العشرين

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: «لا.. ليس لدى الرئيس بوتين مثل هذه الخطط»، مضيفًا أن الرئيس الروسي لديه جدول أعمال مزدحم، كما أن التركيز الرئيسي لا يزال ينصبّ على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وستكون القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي، تتويجًا لعمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسئولين والمجتمعات المدنية.

وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية، واجتماعات مجموعات العمل المعنية.