ترامب يصف بايدن بـ«المحتال البارد».. ويحذر الجمهوريين من «عدم عزله»

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيرا لأتباع الحزب الجمهوري، بأن يكونوا طي النسيان إذا لم يحاكموا ويعزلوا الرئيس الحالي جو بايدن.

تعليق على مساعدة أمريكا لأوكرانيا

وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: إن «الجمهوريين في الكونجرس، على الرغم من حسن نيتهم، يواصلون الحديث عن تحقيق لعزل جو بايدن المحتال .. انظروا، لقد حصل الرجل على رشوة، ودفع للناس، ولم يكن ليعطي مليار دولار لأوكرانيا ما لم يتخلصوا من المدعي العام».

مهاجمة بايدن

وواصل ترامب: «بايدن محتال بارد للغاية – لا تحتاج إلى تحقيق طويل لإثبات ذلك، لقد تم إثبات ذلك بالفعل لقد عزلني هؤلاء الوضيعون مرتين (لقد فزت!) واتهموني أربع مرات - بلا شيء! إما أن تهاجم بقوة، أو تتلاشى في طي النسيان. لقد فعلوا ذلك بنا» في إشارة للديمقراطيين.

تعليق على إجراءات عزله

وتابع ترامب في منشور آخر: «لم يسبق لأحد إجراء تحقيق لعزلي حينما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، لقد حصلت على عزل، لقد بدأ الأمر على الفور، لا اجتماعات ولا دراسة ولا تأخير.. إن الفاشيين والماركسيين المجانين يلعبون اللعبة بشكل مختلف إنهم في طريقهم لتدمير أمريكا وشعارنا MAGA -لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

إمكانية عزل بايدن

في الوقت الذي أشار رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) لشبكة «فوكس»، إلى أن مجلس النواب قد يبدأ تحقيقًا لعزل بايدن عندما ينعقد مرة أخرى في سبتمبر.