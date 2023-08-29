حريق يعطل العمل في مصنع «كيا 3» بكوريا الجنوبية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، بأن الإنتاج تعطل في أحد مصانع شركة كيا بكوريا الجنوبية بسبب نشوب حريق في ورشة الطلاء بالمصنع.

وذكرت «القناة»، نقلا عن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن الحريق اندلع في وقت متأخر أمس الاثنين في مصنع كيا رقم ثلاثة في هواسونج الواقعة جنوب العاصمة سول، وأضافت أن الحريق أُخمد بعد نحو 40 دقيقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

إجازة للعمال حتى السادس من سبتمبر

وقالت إن اتحاد كيا وإدارتها وافقا على منح العاملين في خط التجميع وورشة الطلاء إجازة حتى السادس من سبتمبر المقبل، وإن الخط المتضرر يصنّع سيارات «كيا 5» و«كيا 8» و«إي.في6»، مضيفة أنه لم يتضح بعد عدد السيارات المصنعة المتأثرة بتعليق العمل.