5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 90 ألف جنيه.. منها «كيا برايد 2002»
كتب:
حسن عثمان
03:00 م | الأحد 18 يونيو 2023
سوزوكي
يرغب عدد كبير من المواطنين في شراء سيارات ذات حالة جيدة ومناسبة في السعر، لذا ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز 5 سيارات مستعملة، أسعارها على «قد الإيد»، وفقا لما قاله أحمد عبدالرحمن صاحب معرض سيارات في منطقة وسط البلد.
هيونداي أتوس 1998
تعتبر السياراة هيونداي أتوس موديل 1998 من السيارات المرغوبة لدى عدد كبير من المستخدمين، نظرا إلى أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، وتتمتع بقوة وشكل جمالي مرغوب، ويتراوح سعرها ما بين 75 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.
كيا برايد 2002
السيارة كيا برايد موديل 2002، من السيارات المرغوبة لدى الشباب، كونها ذات شكل جمالي، بالإضافة إلى حجها الصغير الذي يساعد في الانتقال بسهولة في الزحام، ويتراوح سعرها ما بين 75 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه.
فيات سينا 2004
السيارة الإيطالية فيات سينا 2004، من أفضل السيارات الموجودة في الأسواق حاليا، إذ تعتبر اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى توافر قطر الغيار وانتشار الفنيين القادرين على إصلاحها بسهولة ويسر، ويتراوح سعرها ما بين 70 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.
سوزوكي ماروتي 2008
سوزوكي ماروتي 2008 من السيارات المفضلة لدى السيدات، من مواصفاتها أنها ذات الاستهلاك المنخفض للغاية للوقود، لأن سعة المحرك بها صغيرة للغاية، ويتراوح سعرها ما بين 70 ألف حتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.
بيجو 405 موديل 1996
تعرف بالأسد الفرنساوي الذي حقق نجاحات غير مسبوقة في سوق السيارات بمصر، ويترواح سعرها ما بين 70 ألف حتى 90 ألف جنيه.