5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 90 ألف جنيه.. منها «كيا برايد 2002»

يرغب عدد كبير من المواطنين في شراء سيارات ذات حالة جيدة ومناسبة في السعر، لذا ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز 5 سيارات مستعملة، أسعارها على «قد الإيد»، وفقا لما قاله أحمد عبدالرحمن صاحب معرض سيارات في منطقة وسط البلد.

هيونداي أتوس 1998

تعتبر السياراة هيونداي أتوس موديل 1998 من السيارات المرغوبة لدى عدد كبير من المستخدمين، نظرا إلى أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، وتتمتع بقوة وشكل جمالي مرغوب، ويتراوح سعرها ما بين 75 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.

كيا برايد 2002

السيارة كيا برايد موديل 2002، من السيارات المرغوبة لدى الشباب، كونها ذات شكل جمالي، بالإضافة إلى حجها الصغير الذي يساعد في الانتقال بسهولة في الزحام، ويتراوح سعرها ما بين 75 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه.

فيات سينا 2004

السيارة الإيطالية فيات سينا 2004، من أفضل السيارات الموجودة في الأسواق حاليا، إذ تعتبر اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى توافر قطر الغيار وانتشار الفنيين القادرين على إصلاحها بسهولة ويسر، ويتراوح سعرها ما بين 70 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.

سوزوكي ماروتي 2008

سوزوكي ماروتي 2008 من السيارات المفضلة لدى السيدات، من مواصفاتها أنها ذات الاستهلاك المنخفض للغاية للوقود، لأن سعة المحرك بها صغيرة للغاية، ويتراوح سعرها ما بين 70 ألف حتى 85 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.

بيجو 405 موديل 1996

تعرف بالأسد الفرنساوي الذي حقق نجاحات غير مسبوقة في سوق السيارات بمصر، ويترواح سعرها ما بين 70 ألف حتى 90 ألف جنيه.