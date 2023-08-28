الأقباط يختتمون مولد مارجرجس ميت دمسيس غدا

يختتم الأقباط، غدا، احتفالات مولد مارجرجس ميت دمسيس، التي بدأت من 22 أغسطس وتستر حتى غدا الثلاثاء، وسط احتفالات وقداسات يومية احتفالا بذكرى تدشين الدير، ومجيء رفات مارجرجس الروماني.

احتفالات مولد مارجرجس بميت دمسيس

ويقام الاحتفال بتدشين الدير سنويا في الفترة من 22 أغسطس وحتى 29 من نفس الشهر، ويعد مارجرجس من أشهر القديسين في المسيحية ويلقب بـ«البطل الروماني»، ويقام الاحتفال في ديره بالدقهلية بحضورالأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والمشرف على اللجنة البابوية لدير مارجرجس بميت دمسيس، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر وتوابعها.

ويعد دير مارجرجس بميت دمسيس من الأديرة الأثرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث يوجد في الدير الأثري رفات القديس مارجرجس «ذراع مارجرجس» التي جاء بها المصري من مدينة اللد الفلسطينية.

احتفالات سنوية بحضور الأقباط والمسلمين

واحتفال الدير هذا العام بإقامة ثلاثة قداسات إلهية يوميا، القداس الأول من 6 إلى 8 مساءً، والقداس الثاني من 8 إلى 10 صباحا، والقداس الثالث من 10 صباحا إلى واحدة مساء، وإلقاء العظات الروحية يوميا والتسبحة والتماجيد وتسبحة وصلاة العشية يوميا السابعة مساء، كما ترأس الأنبا مرقس القداس الإلهي في أولى أيام الاحتفال بالدير وسط حضور آلالاف.