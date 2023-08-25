أسعار حلويات المولد النبوي في المنصورة.. 120 جنيها لكيلو الحمصية

تستعد الأسواق في مختلف المحافظات لاستقبال المولد النبوي الشريف، من خلال طرح حلوى المولد بأنواعها المختلفة، والتي تحرص الأسر على شراء الأصناف المتنوعة منها، وبينها «الملبن واللديدة والفستقية والحجازية والسمسمية والفولية واللوزية والقشطة» وغيرها.

أسعار حلويات المولد في محافظة الدقهلية

ورصدت «الوطن» أسعار حلويات المولد داخل إحدى المحلات لبيع الحلوى في مدينة المنصورة بالدقهلية، وإقبال المواطنين على شرائها برفقة ذويهم، وجاءت الأسعار كالتالي:

- ملبن عين جمل 300 جنيه للكيلو

- ملبن رش 200 جنيه للكيلو

- ملبن سادة 80 جنيه للكيلو

- ملبن جلي 100 جنيه للكيلو

- جزرية بندق 200 جنيه للكيلو

- جزرية فول 100 جنيه للكيلو

- فستقية 800 جنيه للكيلو

- كاجو 800 جنيه للكيلو

- لوزية 650 جنيها للكيلو

- بندق 650 جنيها للكيلو

- كيلو محشي سوبر «قطعة من الحلوى البيضاء مغطاة بالسمسم محشية بالمكسرات وجوز الهند والزبيب» 200 جنيه.

سعر حلاوة المولد في المنصورة

- كيلو محشي حجازي «قطعة من الحلوى البيضاء مغطاة بالسمسم ومحشية بالفول السوداني وجوز الهند والزبيب» 120 جنيها.

- فولية 120 جنيها للكيلو

- سمسمية 120 جنيه للكيلو

- حمصية 120 جنيها للكيلو

- لديدة 200 جنيه للكيلو

- قشطة 120 جنيها للكيلو

- جوزية 120 جنيها للكيلو

- دومية 200 جنيه للكيلو

- كيلو مشكل عادي 120 جنيها للكيلو

- كيلو مشكل سبيشيال 150 جنيها للكيلو

- كيلو مشكل لوكس «ثلثين حلويات وعلف وثلثين مكسرات» 200 جنيه.

- كيلو مشكل سوبر «تشكيلة نصفها حلويات ونصفها مكسرات» 300 جنيه.

- كيلو مكسرات مشكل «بندق، فستق، لوز، كاجو» 500 جنيه.

اجتماع شعبة الحلويات بالغرفة التجارية

وقال الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا نحاول قدر المستطاع تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، ومن المقرر عقد اجتماع بالغرفة مع أصحاب المحلات وعرض أفكار تساعد المواطن على شراء الحلويات.

بيع حلويات المولد بسعر التكلفة

وأضاف «الفيومي»، سنناقش خلال الاجتماع البيع بسعر التكلفة مهما كلف الثمن، بمعنى لو كانت تكلفة إحدى الحلويات 120 جنيها سنبيعها بهذا السعر ونتحمل الخسارة في سبيل إدخال الفرحة والبهجة في نفوس المواطنين وأسرهم والاستمتاع بهذا اليوم العظيم المولد النبوي الشريف.

وتابع أن هناك قرارات يجري دراستها وإعدادها لطرحها خلال الاجتماع المقبل على أصحاب المحلات بشأن الأسعار، بالإضافة للتأكيد على تنفيذ مبادرات الرئيس السيسي لمواجهة الغلاء ورفع العبء عن المواطنين.