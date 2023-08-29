سفارة مصر في أوكرانيا: مد صلاحية جوازات السفر 6 أشهر

كشفت السفارة المصرية لدى أوكرانيا، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قدرتها على مد صلاحية جوازات السفر لمدة 6 أشهر بما في ذلك جوازات السفر المنتهية والتي قاربت على الانتهاء بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مصر بشأن كل حالة على حدة.

إشارة مهمة للطلاب المصريين بأوكرانيا

وأهابت السفارة المصرية في أوكرانيا بالطلبة الراغبين في تمديد جواز السفر بالتوجه إلى السفارة، والعمل على تقديم صورة جواز السفر مع إحضار الأصل للاطلاع؛ بحيث يتسنى اتخاذ اللازم لمد صلاحية جواز السفر 6 أشهر.

تلقي الطلبات عبر مولدوفا

وأشارت السفارة إلى تلقيها طلبات عديدة للعودة إلى مصر عبر مولدوفا من جانب الطلبة المصريين المتواجدين في أوكرانيا، لافتة إلى عدم قبول الجانب المولدوفي وثائق السفر السارية لمدة 3 أشهر، وكذا جوازات السفر المتبقى في فترة سريانها 3 أشهر أو أقل.