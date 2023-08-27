زيلينسكي: لا أريد السلطة وأرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن عدم تشبثه بالسلطة في البلاد، معلنا عن رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، بحسب تدوينة له على تطبيق «تليجرام»، أنه خلال فترة الأحكام العرفية، لا يمكن القيام بذلك بموجب القانون، ولكن يمكن إجراء الانتخابات؛ إذا اعتمد البرلمان التعديلات المناسبة، وخصص الغرب الأموال لذلك.

لا يمكن العيش بدون إجراء انتخابات

وقال الرئيس الأوكراني: «لا أود أن أتخيل أننا سنعيش بدون انتخابات لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات. لا أريد السلطة. أنا لا أتمسك بأي شيء»، مؤكدا «أود إجراء انتخابات».

16 شهر من الأزمة

ويأتي هذ الحديث بعد نحو 16 شهرا من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بين البلدين وإعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم.