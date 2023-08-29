أسعار شنط المدارس في معارض أهلا مدارس بالمحافظات 2023.. تبدأ من 75 جنيها

يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024 في كل المحافظات ويبحث الكثير عن أسعار شنط المدارس وأنواعها وأحجامها وتختلف من مكان إلى آخر، وجرى افتتاح العديد من المعارض في محافظات مصر لبيع الشنط المدرسية بجودة عالية وبأقل الأسعار.

أسعار شنط المدارس في المحافظات 2023

تختلف أسعار الشنط من حيث النوع والحجم والشكل، حيث يبلغ سعر الحقيبة في معرض ناصر الخيري في الدقهلية العادية متوسطة الحجم بداية من 100 جنيه.

- شنطة ملونة كبيرة الحجم 185 جنيها

- شنطة ترولي عليها رسومات كرتونية مناسبة للجنسين 300 جنيه.

- وفي معرض أهلا مدارس المقام في مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، تبلغ سعر الشنطة بداية من 200 جنيه، بينما الكبيرة وذات جودة عالية يمكن أن تتحمل لسنوات عديدة 250 جنيها.

- بينما يبلغ سعر الشنط المدرسية في محافظة الأقصر من 85 جنيها وحتى 200 جنيه.

- وفي منطقة العتبة في محافظة القاهرة تبدأ أسعار الشنط المدرسية من 75 وحتى 250 جنيها على حسب حجم الحقيبة ونوعها.

أسعار الشنط في معرض أهلا مدارس بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية تبدأ أسعار الشنط في معرض أهلا مدارس من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، بخامات جيدة وموديلات متنوعة، وأسعار الشنط للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا.

وفي محافظة الجيزة تبدأ أسعار الشنط المدرسية من 90 جنيها حتى 200 جنيه للشنطة

تخفيضات تصل إلى 50% في معارض أهلا مدارس بالمحافظات

كما شهدت أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس 2023 ومعرض ناصر الخيري وعدد من المكتبات في محافظات مصر، تخفيضات كبيرة في الأسعار تبدأ من 20% وحتى 35% إلى 50% بناء على اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

معارض أهلا مدارس في المحافظات

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام» - شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- محافظة سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر - شارع البحر بوسط مدينة إسنا - أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- محافظة مطروح: الحمام - العلمين.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة تضم 4 معارض رئيسية و42 معرضا داخل القرى في مدن دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص وكفر الدوار.

- الوادي الجديد: شارع النبوي المهندس بالخارجة - ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة مرسى مطروح: سيدي براني - النجيلة