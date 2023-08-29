«تعليم الدقهلية» تطلق مبادرة «ناصر الخير» لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. (صور)

سعيا من أجل تخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور، قرر وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، ناصر شعبان، عمل مبادرة «ناصر الخير.. كلنا معك» في مختلف الإدارات التعليمية في الدقهلية، لعرض مستلزمات الدراسة وملابس الزي المدرسي بأسعار مخفضة.

تنظيم مبادرة «ناصر الخير.. نحن معك» بالدقهلية

وجرى تنظيم المبادرة في مختلف الإدارات التعليمية بالدقهلية، التي جاء من ضمنها إدارة السنبلاوين التعليمية، تحت تنظيم محمد إبراهيم، مدير الإدارة التعليمية بالسنبلاوين، ولقيت المبادرة إقبالا شديدا من قبل المواطنين وأولياء الأمور.

إقبال أولياء الأمور علي معرض المستلزمات المدرسية بالدقهلية

وأوضحت عايدة بدر محمد بدر، رئيس قسم المشاركة الاجتماعية بإدارة السنبلاوين التعليمية لـ«الوطن» أن المعرض جرى تنظيمه بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، والمعرض تم تنفيذه بهدف أن يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، وبابه مفتوحا أمام جميع أولياء الأمور بتوفير كل مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأضافت أن مبادرة وكيل الوزارة بالدقهلية، نجحت من أول دقيقة في محافظة الدقهلية، وأدخلت الفرحة والسعادة على أولياء الأمور: «السعادة واضحة على وجوه أولياء الأمور بشكل ملحوظ، إذ نعرض منتجا جيدا وخامة نظيفة، وسعرا مقبولا بتخفيض أقل من الخارج بكثير».

وأكد أيمن بدر، موجه أول التربية الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه جرى تنظيم المعرض بهدف الرفق بأولياء الأمور، ورؤية وكيل الوزارة، هي مساندة المواطنين من خلال توفير المستلزمات الدراسية بتخفيضات «وصلت لأكثر من 40% وبدأت من أول 20% ووصلت لـ60% وده نادر الوجود في المحلات في الخارج لكن المبادرة حققت ده».

وأشار خالد عبده السيد في الوحدة المنتجة بإدارة السنبلاوين التعليمية لـ«الوطن» إلى أن الإقبال على المبادرة ملحوظ منذ بداية أول لحظات في الافتتاح: «المبادرة تمت بهدف تخفيف الكاهل على أولياء الأمور من خلال عرض منتج جيد وسعر كويس، ولو الإقبال الشديد استمر ممكن يجري تزويد المدة الخاصة بالمعرض عن 10 أيام».