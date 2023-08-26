موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. «لو عايز تشتري مستلزمات المدارس»

لم تمض سوى أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، حتى بدأ كثير من الموظفين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، والذي يسبق دخول المدارس، ما يجعلهم في حاجه إلى صرفه حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات الخاصة بالدراسة.

وأعلنت وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بها عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يوضحه هذا التقرير، فضلا عن موعد صرف المتأخرات المالية أيضا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل

وأوضحت وزاراة المالية في كتابها الدوري موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظفين العاملين في الدولة، حيث يبدأ يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، ويستمر الصرف على مدار 5 أيام، هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافقين 24 و 25 و 26 و27 من الشهر نفسه.

وبحسب الكتاب الدوري للوزارة، يمكن صرف المتأخرات المالية في الشهر ذاته على مدار أيام الخميس الموافق 7 سبتمبر والأحد والاثنين الموافقين 10 و 11 سبتمبر،على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

بدء صرف مرتبات أغسطس 2023

ويذكر أن وزارة المالية أتاحت صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بدء من يوم الخميس الماضي الموافق 24 أغسطس، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس.