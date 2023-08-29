عاجل.. فحص 6 من لاعبي الأهلي في النمسا بسبب تكرار الإصابة

حرص الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة تامر أبو العنين، على عرض التقارير الطبية لـ6 لاعبين في صفوف الفريق الأول على الخبير النمساوي كريستيان فينك، خلال إقامة معسكر الفريق في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وناقش طبيب الأهلي التقارير الطبية مع الخبير النمساوي، لاستطلاع رأيه حول إصابتهم العضلية والمفصلية المتكررة في السنوات الماضية.

وحسبما علمت «الوطن سبورت»، فإنّ أبو العنين عرض التقرير الطبي لكل من: «عمرو السولية، ومحمود متولي، وبيرسي تاو، وإمام عاشور، وأكرم توفيق وكريم فؤاد».

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