الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص لفيلم حريم كريم

انتهت منذ قليل، التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، المقرر إقامته مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

ويقام العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وستنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام الساعة الثامنة مساءا.

برومو فيلم أولاد حريم كريم

كان برومو فيلم أولاد حريم كريم، حقق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحه وحتى الآن.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة «مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان»، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم»، الذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.