برومو فيلم «أولاد حريم كريم» يحقق 3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

حقق برومو فيلم «أولاد حريم كريم» 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 أغسطس الجاري موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في سبتمبر المقبل.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وإنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

استكمال قصة فيلم «حريم كريم»

فيلم أولاد حريم كريم، يعد استكمالًا لفيلم «حريم كريم» والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء التفاهم، ويحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق، ويتواصل مع صديقاته القدامى في الجامعة لمساعدته في ذلك.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع طرح الفيلم بالسينمات.