حضور خاص لأسرة فيلم أولاد حريم كريم على ريد كاربت مهرجان الدراما

حرصت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، على المرور على ريد كاربت منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة ضمن حفل مهرجان القاهرة للدراما المقام بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

أسرة فيلم أولاد حريم كريم في مهرجان الدراما

حضر من أسرة فيلم أولاد حريم كريم، بسمة وبشرى وداليا البحيري وعلا غانم وتيام قمر رفقة والده.

نجوم الفن في مهرجان القاهرة للدراما

وشهد مهرجان القاهرة للدراما حضور نجوم الفن، منة شلبي ونيرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم و جمال عبدالناصر وفاطمة الكاشف ومحمد عبدالجواد واحمد شاكر عبداللطيف وصفاء جلال وايهاب فهمي، كما حرص الفنان رياض الخولي اصطحاب ابنته رفقته أثناء مرور على السجادة الحمراء.