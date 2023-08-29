عطل تقني يجبر تويوتا على وقف الإنتاج في 12 مصنعا.. ليس هجوما إلكترونيا

أوقفت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية العمل في مصانعها بسبب عطل تقني أجبر الشركة على إيقاف عمليات الإنتاج في أغلب مصانعها باليابان.

العطل غير ناجم عن هجوم إلكتروني

وأكدت «تويوتا» أن العطل غير ناجم عن هجوم إلكتروني، بينما لم توضح مزيدًا من المعلومات عن سبب العطل وحقيقته، لكن تسبب العطل في إيقاف الإنتاج بـ12 مصنعًا من مصانع تويوتا الـ14 الموجودة في اليابان.

وبحسب «يورو نيوز»، فإنّ العطل تسبّب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدى إلى تعليق العمل في 25 خط إنتاج، صباح الثلاثاء.

وبحسب «ول ستريت جورنال»، فإنّ العطل التقني أثّر على عمليات شراء قطع الغيار اللازمة للعملية الإنتاجية وجعل الشركة غير قادرة على شراء قطع الغيار بحسب الحاجة الإنتاجية.

انخفاض سهم تويوتا في البورصة لفترة وجيزة

وتسبب هذا العطل في انخفاض سعر سهم «تويوتا» لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددًا، بينما لم تعلن الشركة عن خسائرها بسبب هذا الايقاف.

وتعتبر «تويوتا» عملاق صناعة السيارات اليابانية من أكبر صناع السيارات عالميًا، وتنتج وحدها من مصانع اليابان ثُلث انتاج العالم من السيارات.