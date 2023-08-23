الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها بشأن حرائق الغابات المستمرة في اليونان

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان بيانا، اليوم، تضمن تحذيرا للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون أو يسافرون إلى اليونان، من حرائق الغابات المستمرة في الدولة الأوروبية، والمخاطر العالية في العديد من المناطق.

استمرار الخطر الكبير

وأشار تعميم السفارة الأمريكية، الذي نقلت عنه صحيفة «كاثميريني» اليونانية، إلى أنه «من المتوقع أن يستمر هذا الخطر الكبير لاندلاع الحرائق في الأيام المقبلة».

وجاء في التحذير: «يُنصح المواطنون الأمريكيون باتباع تعليمات الحكومة المحلية، والتسجيل في خدمة اتصالات الطوارئ في اليونان، لتلقي رسائل التحذير».

إجلاء عشرات الأفراد

وأعلنت إدارة الإطفاء اليونانية عن إجلاء العشرات من المرضى، على متن عبارة في مدينة ألكسندروبوليس الساحلية في وقت مبكر اليوم، وسط استمرار حرائق الغابات في المنطقة، دون السيطرة عليها، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت السلطات اليونانية، حسبما نقلت الصحيفة اليونانية، إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

محاولة احتواء الحريق

ويكافح المئات من رجال الإطفاء لاحتواء الحريق، الذي اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس يوم السبت الماضي، وانتشر بسرعة بعدما أججته الرياح العاتية، وأطلقت أعمدة من الدخان فوق المدينة.

وتم إخلاء العديد من المجتمعات في منطقة إيفروس الأوسع، بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث حذرت السلطات من أن خطر نشوب حرائق جديدة لا يزال مرتفعاً في الأيام المقبلة.