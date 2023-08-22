تفاصيل العثور على 18 جثة في حرائق غابات اليونان

قالت خدمة الإطفاء اليونانية إنه تم العثور على 18 جثة في منطقة غابات بشمال اليونان تعرضت لحرائق الغابات خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن من ماتوا ربما كانوا مهاجرين، ويتوجه الطبيب الشرعي وفريق التحقيق إلى مكان الحادث في غابة داديا، حسبما ذكرت شبكة «ال بي بي سي» البريطانية.

مصرع 18 جراء حرائق غابات اليونان

اجتاحت الحرائق منطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وتم نقل المرضى من المستشفى مع وصول الحرائق إلى ألكسندروبوليس، ووصلت النيران إلى أرض المستشفى الجامعي بالمدينة وكان الأطفال حديثي الولادة ومرضى العناية المركزة من بين الذين تم إجلاؤهم إلى عبارة راسية في ميناء المدينة.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة سابقة، يُعتقد أيضًا أنها لمهاجر، في قرية قريبة من ألكسندروبوليس، وأرسلت خدمات الطوارئ رسائل نصية عبر الهاتف المحمول إلى المناطق المحيطة تطلب من الناس المغادرة.

ويذكر أن حديقة داديا الوطنية هي منطقة غابات كبيرة تقع شمال ألكسندروبوليس، ويعتقد أن الحرائق انتشرت بسرعة هناك منذ يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، يانيس أرتوبويوس، إنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون الضحايا الـ18 الذين عثر عليهم يوم الثلاثاء قد دخلوا اليونان بشكل غير قانوني، نظرا لعدم وجود تقارير عن سكان مفقودين.

حرائق غابات اليونان

أصبحت منطقة إيفروس واحدة من أكثر الطرق شعبية للمهاجرين السوريين والآسيويين الذين يعبرون نهر إفروس من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.